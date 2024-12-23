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Зобачева Наталия

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Зобачева Наталия
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
493-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.11.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена
Дата крещения
17.11.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 224 жен
Урожд. - Шаврина Екатерина Михайлова
Отец - Шаврин Михаил, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Шаврина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Зобачева Наталия, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Зобачев Василий
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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