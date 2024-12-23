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Павлецов Алексей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Павлецов Алексей
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
489-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
13.11.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
13.11.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 220 жен
Урожд. - Павлецова Екатерина Алексеева
Отец - Павлецов Алексей (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Павлецова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Павлецова Екатерина, мачеха
Упомянутый в записи - сын мужа воспреемника №1, Павлецов Алексей
Комментарий наборщика
в метрике: мачихи
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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