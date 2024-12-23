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Ушакова Евфимия

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ушакова Евфимия
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
484-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.11.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена
Дата крещения
12.11.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 215 жен
Урожд. - Рычагова Матрона Прокопиева
Отец - Рычагов Прокопий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Рычагова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Ушакова Евфимия, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Ушаков Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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