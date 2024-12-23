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Павлецов Пантелей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Павлецов Пантелей
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
480-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.11.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
07.11.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 211 жен
Урожд. - Павлецова Матрона Пантелеева
Отец - Павлецов Пантелей (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Павлецова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Павлецова Екатерина, мать его
Упомянутый в записи - сын воспреемника №1, Павлецов Пантелей (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
в метрике: Павляцов
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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