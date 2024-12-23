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Кашина Ирина

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кашина Ирина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
476-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
05.11.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
05.11.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 207 жен
Урожд. - Кашина Матрона Антонова
Отец - Кашин Антон (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Кашина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Кашина Ирина, сестра его родная
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Кашина Ирина
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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