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Кабанов Михаил

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кабанов Михаил
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
474-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.10.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
контролер
Дата крещения
30.10.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 205 муж
Урожд. - Коптелов Павел Павлов
Отец - Коптелов Павел (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Коптелова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Кабанов Михаил, контролер
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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