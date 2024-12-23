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Бильков Яков Абрамов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Бильков Яков Абрамов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
465-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.10.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
23.10.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 196 муж
Урожд. - Бильков Яков Абрамов
Отец - Бильков Абрам (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Билькова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Давыд (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
в метрике: Билков
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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