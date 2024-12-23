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Попов Симеон

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Попов Симеон
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
464-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
22.10.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
22.10.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 195 жен
Урожд. - Куликова Мавра Павлова
Отец - Куликов Павел (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Куликова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Попова Стефанида, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Попов Симеон
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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