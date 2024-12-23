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Завьялов Гаврила

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Завьялов Гаврила
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
459-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
11.10.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
11.10.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 190 жен
Урожд. - Немчинова Парасковья Иванова
Отец - Немчинов Иван (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Немчинова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Завьялова Парасковья, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Завьялов Гаврила
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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