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Судолина Евфимия Яковлева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Судолина Евфимия Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
458-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.10.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
солдатка
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
11.10.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 189 муж
Урожд. - Судолин Иван
Мать - Судолина Евфимия Яковлева, солдатка (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Соколов Прохор
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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