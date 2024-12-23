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Глазырин Иван Максимов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Глазырин Иван Максимов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
455-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.10.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
05.10.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 186 муж
Урожд. - Глазырин Иван Максимов
Отец - Глазырин Максим, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Глазырина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Никита Парфенов, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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