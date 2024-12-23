Бадрова Пелагея Гаврилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадрова Пелагея Гаврилина

Бадрова Пелагея Гаврилина

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Бадрова Пелагея Гаврилина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
450-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.10.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
04.10.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 181 жен
Урожд. - Бадрова Пелагея Гаврилина
Отец - Бадров Гаврила (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Бадрова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Турсунов Максим
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.