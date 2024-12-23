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Пономарев Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Пономарев Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
447-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.10.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
03.10.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 3об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 178 жен
Урожд. - Пономарева Пелагея Иванова
Отец - Пономарев Иван (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Пономарева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пономарева Устиния, сестра его
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Пономарев Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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