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Серебров Петр Козмин

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Серебров Петр Козмин
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
446-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.10.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
03.10.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 3об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 177 муж
Урожд. - Серебров Петр Козмин
Отец - Серебров Козма (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Сереброва (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
восприемник не указан;если предыдущий( ?), Серебров д.б. из Айлино(предположение, не проверено)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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