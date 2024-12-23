Шедрина Любовь Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШедрина Любовь Никитина

Шедрина Любовь Никитина

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шедрина Любовь Никитина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
431-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.09.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
13.09.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 3об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 162 жен
Урожд. - Шедрина Любовь Никитина
Отец - Шедрин Никита (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Шедрина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Николай Фролов, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
Шадрин ? ; в метрике: служительской, но не четко, мешает прокол
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.