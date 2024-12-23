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Мельков Петр

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Мельков Петр
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
429-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
12.09.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
12.09.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 3об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 160 жен
Урожд. - Скорынина Надежда Устинова
Отец - Скорынин Устин (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Скорынина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Мелькова Евдокия, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Мельков Петр
Комментарий наборщика
в метрике: У пететра жена — полагаю, Петр
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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