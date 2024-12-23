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Зуев Зиновий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Зуев Зиновий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
428-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.09.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
12.09.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 3об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 159 жен
Урожд. - Зуева Вера Зиновиева
Отец - Зуев Зиновий (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Зуева (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Комаров Николай, дьячок
Комментарий наборщика
в метрике: дьяк
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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