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Плотников Гаврила

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Плотников Гаврила
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
425-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.09.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
05.09.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 3об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 156 муж
Урожд. - Плотников Иосиф Гаврилин
Отец - Плотников Гаврила (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Плотникова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Боронников Михаил, церковный староста (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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