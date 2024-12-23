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Шляхтин Николай

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шляхтин Николай
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
424-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.08.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
27.08.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 3об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 155 жен
Урожд. - Шляхтина Марфа Николаева
Отец - Шляхтин Николай, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Шляхтина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Невзорова Татиана, жена мастерового (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Невзоров Иван, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
фамилия Невзоров неясная, м.б. Неузоров
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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