Максимовских Феодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимовских Феодор

Максимовских Феодор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Максимовских Феодор
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
394-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.07.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
бухгалтер
Дата крещения
02.07.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 125 муж
Урожд. - Жуланов Прокопий Андреев
Отец - Жуланов Андрей (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Жуланова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Максимовских Феодор, бухгалтер
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.