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Скорынин Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Скорынин Иван Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
387-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.06.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
18.06.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 118 муж
Урожд. - Скорынин Иван Иванов
Отец - Скорынин Иван (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Скорынина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Скорынин Андрей, брат его
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Скорынин Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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