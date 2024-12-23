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Неволин Алексей

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Неволин Алексей
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
386-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
17.06.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
17.06.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 117 жен
Урожд. - Шерстобитова Агрипина Григорьева
Отец - Шерстобитов Григорий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Шерстобитова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Неволина Марфа Игнатьева (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Неволин Алексей (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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