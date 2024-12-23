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Аистов Илья

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Аистов Илья
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
385-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.06.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
16.06.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 116 жен
Урожд. - Аистова Агрипина Ильина
Отец - Аистов Илья (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Аистова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Снигирева Пелагия Кузмина, дочь вдовы
Упомянутый в записи - мать воспреемника №1, Снигирева Настасья, вдова
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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