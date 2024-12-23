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Плотникова Параскева Трофимова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Плотникова Параскева Трофимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
381-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.06.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена служителя
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
13.06.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 112 жен
Урожд. - Баженова Агрипина Иванова
Отец - Баженов Иван, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Баженова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Плотникова Параскева Трофимова, жена служителя (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Плотников Михаил, служитель
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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