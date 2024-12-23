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Лузин Афанасий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Лузин Афанасий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
375-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.06.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
06.06.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 106 муж
Урожд. - Глинин Феодор Николаев
Отец - Глинин Николай (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Глинина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Лузин Афанасий
Комментарий наборщика
м.б. Глипин; статус мастеровой из предыдущей строки может относиться к №106
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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