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Солоденникова Мелания

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Солоденникова Мелания
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
373-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.06.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена
Дата крещения
01.06.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 104 жен
Урожд. - Чиркова Акулина Егорова
Отец - Чирков Егор (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Чиркова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Солоденникова Мелания, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Солодеников Сергей
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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