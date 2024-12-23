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Ренев Мирон

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ренев Мирон
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
367-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.05.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
15.05.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 98 жен
Урожд. - Ренева Елена Миронова
Отец - Ренев Мирон (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Ренева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пепеляева Федосья Стефанова, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Пепеляев Стефан
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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