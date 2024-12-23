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Шаханова Стефанида

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шаханова Стефанида
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
361-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.05.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена
Дата крещения
02.05.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 92 жен
Урожд. - Вотинова Мавра Егорова
Отец - Вотинов Егор (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Вотинова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Шаханова Стефанида, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Шаханов Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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