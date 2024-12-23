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Зуева Анна

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Зуева Анна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
356-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.04.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
вдова
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
27.04.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 87 жен
Урожд. - Зуева Пелагея
Мать - Зуева Анна, вдова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Турсунова Вера, сестра ее
Комментарий наборщика
в метрике: «Сноха Турсунова Вера а ей сестра»: по видимому, сноха умершему мужу, а самой вдове она приходится сестрой(как вариант)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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