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Чепина Евдокия

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Чепина Евдокия
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
346-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.04.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена
Дата крещения
04.04.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 77 жен
Урожд. - Турсунова Ирина Максимова
Отец - Турсунов Максим (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Турсунова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Чепина Евдокия, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Чепин Феодот
Комментарий наборщика
Ченина?, Четина?
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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