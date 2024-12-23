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Михаил Иванов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Михаил Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
342-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.04.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
сын
Дата крещения
02.04.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 73 муж
Урожд. - Родион Харитонов
Отец - Харитон Данилов (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Михаил Иванов, сын
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Иван Варламов
Комментарий наборщика
в метрике: «Иродион»; «Петъ(Пстъ?) Лузин»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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