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Лоскутова Матрона Прокопиева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Лоскутова Матрона Прокопиева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
335-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.03.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
21.03.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Лоскутова Матрона Прокопиева
Отец - Лоскутов Прокопий (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Лоскутова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Парасковья Иванова, сестра его родная (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Лоскутов Прокопий (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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