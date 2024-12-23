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Шерстобитов Феодор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шерстобитов Феодор
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
334-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
21.03.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
21.03.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 муж
Урожд. - Шерстобитов Иван Феодоров
Отец - Шерстобитов Феодор (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Шерстобитова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Симеон Кирилов, сын крестьянина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Шерстобитов Феодор, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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