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Глинин Кирилла Григорьев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Глинин Кирилла Григорьев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
328-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.03.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
13.03.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 муж
Урожд. - Глинин Кирилла Григорьев
Отец - Глинин Григорий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Глинина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Глухих Николай
Комментарий наборщика
имя отца не четко
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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