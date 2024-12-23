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Крестовских Гавриил

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Крестовских Гавриил
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
308-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.02.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
08.02.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Крестовских Гавриил
Воспр. - Конев Иван (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
имени отца нет
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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