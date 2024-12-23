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Ребухина Елена

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ребухина Елена
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
304-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
сестра его девка
Дата крещения
01.02.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Ребухина Анна Макарова
Отец - Ребухин Макар (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Ребухина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Ребухина Елена, сестра его девка
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Ребухин Макар (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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