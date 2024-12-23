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Сорокина Мария

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Сорокина Мария
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
291-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.01.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена
Дата крещения
15.01.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Ксения Моисеева
Отец - Моисей Данилов (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Сорокина Мария, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Сорокин Григорий
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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