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Феодор Ермаков

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Феодор Ермаков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
278-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
03.01.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
03.01.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 1
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Филипп Феодоров
Отец - Феодор Ермаков (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Егор Дементьев, зять его
Упомянутый в записи - свояк воспреемника №1, Феодор Ермаков (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
в метрике: «зять его Егор»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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