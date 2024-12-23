Маршаков Симеон
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Маршаков Симеон
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 269-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 19.12.1825
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Дата крещения
- 19.12.1825
- Священнослужители
- священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 9
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 269 муж
Урожд. - Маршаков Петр Семенов
Отец - Маршаков Семен (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Маршакова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Маршаков Василий, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Маршаков Симеон
- Комментарий наборщика
- в метрике: «служитель его брат Василий...»
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- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной
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