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Овчинников Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Овчинников Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
265-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
15.12.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
15.12.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 265 жен
Урожд. - Рачова Настасья Сергеева
Отец - Рачов Сергей (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Рачова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Овчинникова Наталья, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Овчинников Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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