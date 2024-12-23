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Галина Анастасия Антонова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Галина Анастасия Антонова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
264-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.12.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
14.12.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 264 жен
Урожд. - Галина Анастасия Антонова
Отец - Галин Антон (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Галина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Гусева Ирина Феодорова, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Гусев Петр
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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