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Медведева Авдотья Михайлова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Медведева Авдотья Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
263-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь
Дата крещения
13.12.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 263 жен
Урожд. - Соболева Феофания Иванова
Отец - Соболев Иван, дьячок (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Соболева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Медведева Авдотья Михайлова, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Медведев Михаил
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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