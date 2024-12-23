Ретькина Феврония Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРетькина Феврония Евфимова

Ретькина Феврония Евфимова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Ретькина Феврония Евфимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
261-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь
Дата крещения
13.12.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 261 жен
Урожд. - Крохина Настасья Лаврентьева
Отец - Крохин Лаврентий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Крохина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Ретькина Феврония Евфимова, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Ретькин Евфим
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.