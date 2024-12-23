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Гилина Анна Семенова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Гилина Анна Семенова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
258-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.12.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
09.12.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 258 жен
Урожд. - Гилина Анна Семенова
Отец - Гилин Семен (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Гилина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пономарева Ефимия Емельянова, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Пономарев Емельян
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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