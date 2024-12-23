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Чипилов Иван Савельев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Чипилов Иван Савельев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
255-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.12.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
сын
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
08.12.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 255 муж
Урожд. - Шестаков Даниил Стефанов
Отец - Шестаков Стефан (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Шестакова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Чипилов Иван Савельев, сын (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Чипилов Савелий (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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