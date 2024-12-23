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Зимин Николай

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Зимин Николай
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
254-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.12.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
винопродавец
Нас. пункт приписки
губ. Резанская,
Дата крещения
06.12.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 254 муж
Урожд. - Николай Егоров
Отец - Егор, винопродавец (г. Екатеринбург, Екатеринбургский у., Пермская губ.)
Воспр. - Зимин Николай, винопродавец (губ. Резанская, )
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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