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Боронников Михаил

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Боронников Михаил
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
249-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
28.11.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
староста
Дата крещения
28.11.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 249 жен
Урожд. - Боронникова Анна Михайлова
Отец - Боронников Михаил, староста (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Боронникова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Елена, солдатка
Упомянутый в записи - свояк воспреемника №1, Боронников Михаил, староста
Комментарий наборщика
в метрике: «Своячина его солдатка Елена»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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