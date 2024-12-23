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Мурзин Гаврила

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Мурзин Гаврила
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
248-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.11.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
рудник Рудник Урезанского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
28.11.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 248 жен
Урожд. - Мурзина Анна Гаврилина
Отец - Мурзин Гаврила (рудник Рудник Урезанского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Мать - Мурзина (рудник Рудник Урезанского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
в метрике: «с рудников уризенского завода»; восприемник не написан; м.б. Муртин
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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