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Снигирев Козма

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Снигирев Козма
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
247-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
28.11.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
умерший лекарь
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
28.11.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 247 жен
Урожд. - Анна Васильева
Отец - Василий Евстафиев (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Снигирева Вера Козмина, дочь умершего лекаря (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Снигирев Козма, умерший лекарь (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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