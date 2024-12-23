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Гилев Тихон

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Гилев Тихон
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
237-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.11.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
10.11.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 237 жен
Урожд. - Гилева Стефанида Тихонова
Отец - Гилев Тихон, мастеровой (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Гилева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Батуева Матрена Варламова, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Батуев Варлам
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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